Bernardo Folha marcou o terceiro golo do FC Porto no duelo com o Académico Viseu (3-0), para as meias-finais da Taça da Liga.

João Mário incorporou-se novamente no ataque e cruzou rasteiro. Otávio deixou a bola passar para Bernardo Folha, o jovem médio rematou para defesa do guarda-redes viseense, tentou a recarga, a defensiva contrária procurou aliviar e a bola bateu em Bernardo Folha, encaminhando-se para o fundo da baliza.

Foi o primeiro golo do filho de António Folha pela equipa principal do FC Porto.

Ora veja: