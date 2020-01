É com alegria que vos anuncio o meu novo desafio profissional: a partir de hoje assumo a liderança da Best Models!😍 Como em tudo o que me envolvo, este será mais um projeto ao qual me irei entregar por inteiro. Estou positiva e confiante que será o início de um belo caminho e que terei do meu lado os melhores para juntos continuarmos o reconhecido trabalho que pela Best tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 21 anos♥️ @bestmodels_agency

A post shared by Cristiana Goncalves Pereira (@cristianagpereira) on Jan 27, 2020 at 9:31am PST