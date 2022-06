A empresa de apostas desportivas Betano será o novo patrocinador principal das camisolas do FC Porto.

O novo «sponsor» substitui a Meo na frente do equipamento dos campeões nacionais, consumando uma alteração que já estava prevista há vários meses.

O anúncio desta nova fase da parceria será feito num evento a realizar na próxima semana.

A empresa sediada na Grécia vai passar a ter destaque na parte frontal da camisola portista, tal como acontece na I Liga com Sporting, Sp. Braga e Marítimo. No caso do Benfica, a publicidade mantém-se nas mangas, já que a patrocínio principal continua a ser da companhia aérea Emirates.

A casa de apostas é um dos «premium partners» do FC Porto e na última época, além do futebol, já patrocinou a frente da camisola da equipa de andebol dos dragões, que recentemente revalidou o título de campeã nacional.