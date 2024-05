Treze pessoas foram constituídas arguidas no âmbito da operação ‘Bilhete Dourado’, que a PSP iniciou neste domingo de manhã com buscas à Porto Comercial e à loja do associado do FC Porto, onde foram apreendidos «milhares de bilhetes» e «quantias monetárias», confirmou à agência Lusa fonte oficial da PSP do Porto.

A operação investiga a transação de bilhetes para jogos do FC Porto vendidos no chamado «mercado negro» está a ser levada a cabo por dezenas de agentes da investigação criminal, da unidade especial da polícia, equipas de intervenção rápida e outras valências.

O Ministério Público investiga suspeitas de conluio entre funcionários ligados ao FC Porto e uma empresa associada e membros dos Super Dragões na aquisição de bilhetes que depois vendiam no mercado negro.

«De toda a prova reunida até ao momento e devidamente documentada não existem dúvidas de que são várias as pessoas com lucros consideráveis referente à venda irregular de bilhetes, o que lesa claramente o FC Porto, e o Estado, o que é ‘conhecido e aceite’ no seio do clube como moeda de troca pelo apoio da claque», pode ler-se nos mandados de busca e no inquérito.

Neste domingo, a zona do Estádio do Dragão habitualmente ocupada pela claque Super Dragões estava praticamente vazia.