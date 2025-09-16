O FC Porto informou, ao final da manhã desta terça-feira, que os bilhetes para a visita ao Rio Ave, da sexta jornada da Liga, estão «esgotados».

A primeira de três fases de venda nesta terça-feira, feita online na plataforma bilhetes.fcporto.pt, esgotou os ingressos, em menos de uma hora. De recordar que a aquisição de bilhetes, com o custo de 13 euros, começou pelas 11 horas e para os sócios que estiveram nos cinco jogos do FC Porto na Liga, até ao momento (Vitória, Gil Vicente, Casa Pia, Sporting e Nacional).

Ficam, assim, sem efeito a segunda e terceira fases de venda do dia, que começariam às 17h e 23h desta terça-feira, respetivamente para sócios presentes em quatro e três jogos.

No entanto, e «a pensar nos associados que não têm possibilidade de se deslocar com regularidade ao Estádio do Dragão», o FC Porto reservou a venda dos últimos cinco por cento dos bilhetes a que tem direito para quarta-feira, a partir das 10 horas, comercializando esta pequena fatia final a todos os sócios.

O Rio Ave-FC Porto está marcado para as 20h15 de sexta-feira, abre a jornada seis da Liga e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.