O FC Porto e a PSP desmantelaram um esquema de venda fraudulenta de bilhetes no Estádio do Dragão, que chegava a render dezenas de milhares de euros por jogo.

Segundo apurou o Maisfutebol, foram detetados 40 lugares anuais destinados à revenda ilegal de ingressos jogo a jogo, bem como cerca de 300 bilhetes de sócio transacionados por canais alternativos desde o início da época.

Além deste esquema de candonga montado por um associado, foi detetado outro, com a existência de duas empresas de fachada para a venda ilegal de ingressos.

Estes números correspondem à contabilização feita nos primeiros três jogos oficiais disputados no Dragão nesta temporada: as receções ao Vitória de Guimarães, Casa Pia e Nacional, a contar para a Liga. Em todo o caso, o clube monitoriza há alguns meses esta atividade ilegal, em cooperação estreita com o Comando Metropolitano da PSP do Porto, que entrou agora em ação, quando faltam cerca de três semanas para a receção ao Benfica.

Bilhetes vendidos a 600 euros na 1.ª jornada

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, um sócio do FC Porto montou um esquema em que utilizou dados de outros associados para efetivar a compra de cerca de 40 lugares anuais.

Através desta manipulação de identidade, um só indivíduo controlava de forma indireta e ilegal este número elevado de lugares de época, que revendia como ingressos jogo a jogo através da Viagogo e da StubHub, além de também transacionar por estas plataformas online dezenas de bilhetes de sócio avulsos.

As vítimas eram sobretudo emigrantes e turistas, que faziam a compra online, mas acabavam por ser barrados em dia de jogo, à porta do estádio, pelo efetivo da PSP destacado para o efeito, ao não apresentarem uma identificação condizente com os dados de sócio constantes nos ingressos.

Segundo foi possível apurar, no jogo com o Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da Liga, foram vendidos bilhetes a 600 euros através deste esquema.

Numa estimativa conservadora, dado o volume de ingressos vendidos (por via do lugar anual e de bilhetes de sócio) a receita deste tipo de candonga terá ascendido a valores próximos dos 50 mil euros no primeiro jogo oficial da época no Dragão.

Já o jogo frente ao Nacional, do passado sábado, terá tido uma receita inferior. Mesmo assim, há registo de dezenas de bilhetes fraudulentos, com preços que ascenderam a 300 e 400 euros, sobretudo para a bancada central poente e para a superior sul, onde habitualmente ficam situados os elementos da claque Super Dragões.

FC Porto entrega dossier ao Ministério Público

Tendo em conta a gravidade dos factos, o FC Porto irá agora enviar um dossier ao Ministério Público de modo a enquadrar estes dados novos no âmbito do processo Bilhete Dourado.

A nível interno, o caso será entregue ao Conselho Fiscal e Disciplinar no clube e caberá ao órgão, que é presidido por Angelino Ferreira, decidir a pena a aplicar aos associados que cooperaram com este esquema ilícito, que poderá ir da suspensão até à expulsão.

O clube irá também recuperar os referidos 40 lugares anuais envolvidos nesta rede e colocá-los à disposição dos sócios que estão em lista de espera. Mais de meio milhar de associados aguardam vez para poderem adquirir lugar anual, depois de o FC Porto ter vendido, pela primeira vez na sua história, a totalidade dos 31 mil lugares de época que disponibilizou no Dragão – cuja lotação ascende aos 50 mil lugares.

Combate à candonga continua

Recorde-se que a direção liderada por André Villas-Boas implementou, no início desta temporada 2025/26, uma profunda reestruturação no sistema de bilhética, tanto no futebol como nas modalidades.

Entre outras medidas, foi criada a revenda de lugares anuais feita diretamente pelas plataformas do clube, que atribui uma compensação em conta corrente ao respetivo associado.

O combate à venda ilegal de bilhetes foi uma das bandeiras da eleição de Villas-Boas, que venceu as eleições no FC Porto a 27 de abril de 2024. Desde que a nova administração tomou posse, a venda ilegal de bilhetes em dias de jogo deixou de fazer parte do panorama do estádio e do pavilhão Dragão Arena.

Dada a alteração de padrão na venda de ingressos no mercado negro, o FC Porto continuará juntamente com a PSP a vigiar possíveis ilegalidades no acesso às instalações do clube em dia de jogo.