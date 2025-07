O FC Porto vai implementar uma profunda reestruturação no sistema de bilhética a partir da temporada 2025/26, unificando a venda de ingressos para todas as modalidades e escalões numa única plataforma digital propriedade do clube, que abrangerá todos os recintos, incluindo o Estádio do Dragão e o Dragão Arena.

Uma das principais inovações será a possibilidade de pagamento faseado para quem adquirir um «Lugar Anual», que poderá ser dividido em quatro prestações sem juros. «Uma opção idealizada para minimizar o impacto nas finanças familiares e tornar o Lugar Anual acessível a mais associados», dizem os dragões numa nota no site oficial.

O FC Porto refere ainda que os adeptos que não conseguirem assistir a algum dos jogos poderá «libertar a cadeira» para que o clube possa proceder à venda do mesmo com uma compensação entregue ao detentor habitual do lugar.

A digitalização avança ainda mais com a possibilidade de realizar trocas, upgrades e downgrades do Lugar Anual inteiramente online, com a facilidade para adquirir bilhetes e Lugares Anuais para várias pessoas num só ato, até ao limite de seis pessoas.

O lançamento do Cartão de Acessos, um cartão digital individual e permanente durante toda a época, é outra novidade que marcará esta revolução. Com esta ferramenta, os sócios e adeptos poderão entrar nos recintos apenas aproximando o smartphone aos torniquetes, substituindo gradualmente o cartão físico.

A segurança e a personalização dos bilhetes serão reforçadas, pois todos os ingressos passarão a ser nominativos, «um requisito fundamental para conhecermos melhor o nosso público e de modo a melhorarmos a regulação e proteção da condição de associado», pode ler-se.

O FC Porto ressalva que a transição será gradual e faseada, reconhecendo a possibilidade de constrangimentos iniciais, mas sublinha a importância destas medidas para proteger o associativismo e a relação com os sócios. O cartão de sócio físico ou digital continuará a ser aceite na próxima temporada, com o Cartão de Acessos a tornar-se obrigatório apenas no futuro.