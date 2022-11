O autocarro do FC Porto foi apedrejado à saída do Estádio do Bessa na noite deste sábado, após o dérbi da cidade do Porto.

A viatura ficou danificada com um vidro partido, mas não há feridos a registar, conforme a informação divulgada pelo Porto Canal e confirmada pelo Maisfutebol.

O incidente aconteceu junto ao palco da partida, perto da saída para a VCI e a PSP tomou conta da ocorrência, uma vez que ia a fazer a escolta da comitiva dos dragões.