O FC Porto venceu o Boavista, no Estádio do Bessa, por 1-0, no dérbi da cidade Invicta. Fabio Vieira fez o único golo do jogo, aos 33 minutos, ele que ainda sofreu um penálti que Evanílson desperdiçou.

Com este triunfo, o FC Porto voltou a aumentar para seis os pontos de vantagem na liderança da Liga.