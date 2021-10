O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Boavista (4-1), da décima jornada da Liga:

«Acho que fizemos um trabalho completo, em todos os momentos do jogo fomos fortes, criámos muitas dificuldades ao Boavista. Fizemos o 1-0, podíamos ter feito o 2-0 e ficar a jogar em superioridade numérica, o Boavista depois marcou, mas fomos depois com muita qualidade à procura do golo. Surgiram quatro, mas podiam ter surgido mais. Estivemos muito fortes, muitas situações em que metemos o Boavista desconfortável.

Sabíamos qual era o comportamento da linha defensiva do Boavista, mas o segredo esteve no descobrir dos espaços para isolar os jogadores.

[Taremi foi substituído para o poupar de uma expulsão?] É uma questão de gestão. O que posso dizer? O Taremi podia estar aqui o jogo todo e mais dois ou três e iria ser difícil. Ele sofreu duas faltas e podiam ter sido assinaladas muitas mais.

Eu já disse o que tinha a dizer, não me sinto condicionado. Não percebo este ambiente que se criou em torno de dois ou três jogadores do FC Porto. Isto é o futebol português, há muita falta de carácter, não me revejo. Podem meter os processos todos, vou continuar a falar.

[Lesões de Marcano, Uribe e Zaidu?] Vamos avaliar e perceber com o departamento médico qual é a gravidade. O Zaidu foi cansaço, nada de especial.

[Ausências de Toni Martínez, Mbemba e Corona] Convoquei os 20 que estavam melhores para o jogo.»