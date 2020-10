O selecionador do México, Tata Martino, convocou Jesus Corona, do FC Porto e Alejandro Gómez, do Boavista, para os encontros particulares diante da Holanda e Argélia.

Héctor Herrera (ex- FC Porto) e Raúl Jiménez (ex- Benfica) também integram a convocatória de 26 jogadores divulgada pelo técnico da seleção mexicana, esta quinta-feira.

O México joga com a Holanda e Argélia, a sete e 13 de outubro, respetivamente. Os dois encontros vão decorrer em solo holandês.