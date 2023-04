Pepê, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, após o jogo com o Boavista que terminou com vitória dos dragões por 1-0:

«Agora, do começo ao fim, sabemos que todos os jogos são difíceis, ainda para mais num dérbi. Sabíamos a qualidade deles. Graças a deus conseguimos ganhar com o apoio dos adeptos.

Trabalhámos bastante, mas na primeira parte não fizemos o que o mister trabalhou. Tivemos dificuldade, mas no segundo tempo fizemos o mais importante, marcámos o golo.

Sabemos da dificuldade que há em jogar com um a menos, mas defendemos bem e o mais importante é a vitória. Estávamos a acreditar desde sempre, estivemos a dez pontos e agora temos de ir jogo a jogo.

Infelizmente, não dependemos só de nós, dependemos dos resultados adversos, mas temos de fazer o nosso trabalho.»