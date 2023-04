O final do dérbi entre FC Porto e Boavista foi no mínimo caricato: os axadrezados estavam em vantagem numérica, após expulsão de Marcano, e procurava o golo do empate no Dragão. Em cima dos 94 minutos, saíram num ataque perigoso, que permitiu a Yusupha combinar com um companheiro e ganhar a linha de fundo, para um cruzamento perigoso que Matheus Uribe cortou para canto.

No entanto nessa altura o jogo já estava acabado: o árbitro Rui Costa não deu nem mais um segundo de compensação e terminou a partida ainda antes do corte de Uribe, na altura em que Yusupha combinava dentro da área para ganhar a linha de fundo. O que deixou os jogadores axadrezados revoltados. Rui Costa justificou nessa altura com o relógio, mas Gorré excedeu-se nos protestos e viu o amarelo.