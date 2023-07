Alan Varela praticamente já se despediudo Boca Juniors e, agora, aguarda a finalização do entendimento total com o FC Porto.

Segundo o Maisfutebol apurou, para o acordo ser completo entre os dois clubes existe um último obstáculo a ultrapassar: a forma de pagamento do valor da transferências.

Isto porque os argentinos querem receber uma parte do valor total agora (de forma a terem dinheiro para liquidar os impostos, como é de lei), mas a SAD azul e branca pretende pagar a primeira parcela apenas em setembro.

É esse detalhe que falta acertar no acordo entre os clubes, para se poder concluir a transferência, que atingirá um valor global entre 10 e 11 milhões de euros, por cem por cento do passe. O Boca Juniors, no entanto, fica com 20 por cento de uma futura mais-valia.