Lá bem no norte da Europa, Vítor Bruno faz três mudanças no onze para a estreia do FC Porto na Liga Europa.

Grujic, Gonçalo Borges e Iván Jaime entram na equipa, ocupando os lugares de Alan Varela, Pepê e Galeno, poupados após terem sido titulares na vitória em Guimarães.

Novidade é também a estreia na convocatória do avançado sueco Deniz Gül. Por sua vez, o central Otávio continua fora das opções do técnico portista.

O jogo na Noruega tem início marcado para as 17h45.

EQUIPAS OFICIAIS

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft e Bjorkan; Berg, Evjen e Maataa; Saltnes, Hogh e Hauge.

Suplentes: Faye Lund, Auklend, Espejord, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Sørli, Tomi?, Sørensen, Zinckernagel, Mikkelsen e Zugelj.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Zé Pedro e Francisco Moura; Grujic e Eustáquio; Iván Jaime, Nico González e Gonçalo Borges; Samu.

Suplentes: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Pepê, Galeno, Vasco Sousa, Wendell, Danny Namaso, André Franco, Alan Varela, Deniz Gül, Martim Fernandes e Rodrigo Mora.