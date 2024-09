Nehuén Pérez, em declarações à flash interview da SportTV, depois da derrota do FC Porto frente ao Bodo/Glimt, por 3-2, a contar para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa:

«Esperávamos muito mais, queríamos entrar a ganhar na competição. Acho que arrancámos bem o jogo e depois do golo em contra-ataque acabámos por entrar no jogo deles. Faltou-nos intensidade na primeira parte e no segundo tempo, com a expulsão, o terceiro golo deles complicou as coisas. De qualquer forma, foi apenas o primeiro jogo e queremos fazer uma boa campanha na Liga Europa.»

«Queríamos começar com uma vitória, o clube pede que ganhemos todos os jogos e há que levantar a cabeça e trabalhar como temos feito, até agora.»

«FC Porto favorito a ganhar a Liga Europa? Há muitas equipas fortes, temos de pensar jogo a jogo, trabalhar para ganhar todos os jogos e depois logo vemos onde conseguimos chegar.»