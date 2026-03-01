Borja Sainz recorreu ao Instagram para homenagear a mãe, falecida na última quinta-feira, numa mensagem marcada pela dor e pela promessa de continuar a lutar em sua memória.

«Como sempre me dizias, mamá: 'Até amanhã, se Deus quiser». Ainda me custa escrever estas palavras. Ainda me custa aceitar que já não vou ouvir a tua voz do outro lado. Tudo aconteceu tão de repente que continuo a tentar compreender», escreveu o jogador portista no Instagram.

O extremo espanhol destacou a importância que a mãe teve na sua vida pessoal e profissional, recordando o apoio constante após os jogos.

«Vou sentir falta das tuas chamadas depois de cada jogo, da tua maneira de ser, de te preocupares com tudo e com todos. Eras o coração da casa. Deixas-nos um vazio impossível de explicar, mas também uma vida cheia de amor, valores e força. Tudo o que sou começa em ti», referiu.

Na mesma mensagem, Borja Sainz prometeu honrar o legado deixado em campo.

«Prometo continuar a lutar, por ti. Como sempre me ensinaste. Estarás sempre connosco. Em cada passo, em cada decisão, em cada abraço. Como sempre me ensinaste. Estarás sempre connosco. Em cada passo, em cada decisão, em cada abraço. Amo-te, mãe. Para sempre», concluiu.

A publicação foi acompanhada por várias mensagens de apoio de adeptos e colegas de profissão.