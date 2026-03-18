Borja Sainz foi o porta-voz do plantel do FC Porto na antevisão ao jogo da Liga Europa com o Estugarda e falou sobre o luto de Thiago Silva pela morte da mãe, recordando, visivelmente emocionado, que teve de ultrapassar a mesma dor recentemente. Quanto ao jogo, garantiu que os dragões estão «preparados» para a intensidade dos alemães.

Luto de Thiago Silva e importância do brasileiro no plantel

«É uma grande pessoa, tem um coração e vontade de ajudar a equipa. Todos o viram. Dar as condolências à sua família pelo que está a passar. Eu vivi isso há pouco tempo e é duro. Creio que o melhor para ele e para a família é que possa fazer um grande jogo amanhã e que possa fazer um golo para dedicar à sua mãe. Estamos todos com ele e somos uma grande família.»

Exibição em Estugarda

«Será um jogo totalmente diferente. Fizemos bem as coisas [na Alemanha], mas amanhã será um jogo intenso, eles vão querer ganhar e vir com tudo, mas nós estamos preparados e sabemos que eles vêm para a reviravolta.»

Seca de golos dura há três meses

«Isso dos golos não me preocupa. É como diz o mister, estamos cá para ajudar a equipa. Claro que é sempre bonito marcar.»

Capacidade física dos alemães

«O Estugarda é quarto na Bundesliga, é muito boa equipa, mas estamos preparados para fazer bem as coisas.»