Borja Sainz, jogador do FC Porto, fez o rescaldo da derrota frente ao AVS (3-1), em declarações à Sport TV na flash interview:

«A equipa quis ganhar, como sempre. Faltou-nos um pouco de acerto na frente. O nosso objetivo era somar os três pontos. A equipa tentou, como ao longo da temporada. Somos campeões e não queremos que este resultado manche a temporada. [...] Em cada jogo pensamos para ganhar. É uma pena.»

Zangou-se com Gül no lance do golo?

«O importante é ter sido golo. Ele [Deniz Gül] está a fazer um trabalho muito bom. Alegro-me também por ele. Era importante fazer um golo. Mas ele marcou. Não foi fora de jogo e o importante é isso.»