FC Porto
Há 1h e 0min
Borja Sainz: «Não queremos que este resultado manche a temporada»
Jogador do FC Porto fez rescaldo da derrota em Vila das Aves
Jogador do FC Porto fez rescaldo da derrota em Vila das Aves
Borja Sainz, jogador do FC Porto, fez o rescaldo da derrota frente ao AVS (3-1), em declarações à Sport TV na flash interview:
«A equipa quis ganhar, como sempre. Faltou-nos um pouco de acerto na frente. O nosso objetivo era somar os três pontos. A equipa tentou, como ao longo da temporada. Somos campeões e não queremos que este resultado manche a temporada. [...] Em cada jogo pensamos para ganhar. É uma pena.»
Zangou-se com Gül no lance do golo?
«O importante é ter sido golo. Ele [Deniz Gül] está a fazer um trabalho muito bom. Alegro-me também por ele. Era importante fazer um golo. Mas ele marcou. Não foi fora de jogo e o importante é isso.»
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