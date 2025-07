Gonçalo Borges está a um «sim» de trocar o FC Porto pelo Botafogo.

Segundo avançou a CNN Portugal, já há entendimento total entre o clube brasileiro e os dragões, pelo que a bola está agora do lado do extremo portista de 24 anos.

De acordo com o que é possível apurar neste momento, o Botafogo apresentou uma proposta de 10 milhões de euros à SAD portista, aos quais se acresce parte do passe do médio-defensivo de 20 anos Kauê Rodrigues.

Cabe agora a Gonçalo Borges a decisão sobre rumar ao atual campeão brasileiro e sul-americano.

Recorde-se que no último verão o FC Porto chegou a ter um acordo com os franceses do Estrasburgo para a saída do extremo. Porém, a saída foi rejeitada pelo próprio jogador, que estava decidido a conquistar o seu espaço no Dragão.

Na última temporada, Borges fez dois golos e seis assistências, tendo participado em 38 jogos pelo FC Porto.