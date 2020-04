Alex Telles tem sido o homem em destaque no FC Porto, sendo o que mais contribui para os golos dos dragões. Apesar de contar com oito golos e cinco assistências, o lateral não se considera «o melhor da liga portuguesa».



«Não me considero o melhor da liga portuguesa, porque admiro muito o trabalho de todos e aprecio o talento deles, mas posso dizer que a níveis estatísticos estou a deixar uma marca muito grande na Liga. Com muita humildade e sacrifício», começou por dizer Telles, em entrevista ao Goal.



O brasileiro deixou elogios ao FC Porto. «É um clube que tem uma mística e uma paixão enormes».



«Sempre fui um atleta que jogou com o coração. Entrego-me em todos os jogos e treinos. Aqui, em Portugal, encontrei um clube que tem uma mística e uma paixão enormes e isso fez com que me sinta parte do clube. Sinto-me um guerreiro dentro das quatro linhas», afirmou.



Apesar da grande concorrência na seleção canarinha, o 13 dos dragões alimenta o sonho de chegar com regularidade às opções de Tite.



«Tenho procurado novamente esse sonho [de ser convocado], sei que tenho companheiros de altíssimo nível e isso deixa-me mais exigente e preparado para evoluir todos os dias. Assim poderei estar novamente na lista», confessou.



O jogador de 27 anos revelou também que está muito feliz na Invicta e que espera ver mudanças no mundo devido à pandemia da covid-19.



«O povo português é fantástico. Moro no Porto desde 2016, sou muito feliz aqui. Sobre mudanças em relação ao Covid-19, acredito que o mundo irá mudar com tudo isto. Aliás, já está a mudar», finalizou.