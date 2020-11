Chamado pela primeira vez à seleção olímpica do Brasil, o avançado do FC Porto, Evanilson, contou que teve de interromper o programa romântico com a esposa para assistir ao anúncio da lista de convocados.

«Eu estava a ver uma série com a minha esposa, pausei tudo e fui esperar pela lista. Quando vi o Jardine [selecionador] a anunciar o meu nome, foi uma alegria muito grande. Comecei a receber várias mensagens. A minha esposa ficou muito emocionada», contou, em declarações ao sítio da Confederação Brasileira de Futebol.

No Egito, onde a formação brasileira sub-23 prepara os encontros particulares com a Coreia do Sul e ante a seleção da casa, o avançado do FC Porto já teve oportunidade de treinar com o restante grupo.

«É mais um sonho que estou a realizar. Vou procurar dar o meu máximo, aproveitar a oportunidade, jogar bem os amigáveis e sair com as vitórias. É um treino muito competitivo. É assim que tem que ser o jogo brasileiro, da seleção, um jogo muito ofensivo. Ele está a impor esse ritmo de jogo connosco. O trabalho é muito bem feito e dá resultado em campo», assumiu.

Com a ajuda do antigo companheiro do Fluminense, Caio Henrique, que agora alinha no Mónaco, o avançado dos dragões tem procurado integrar-se no grupo, onde também se encontra o guarda-redes do Gil Vicente, Daniel Fuzato.

«Estou a dividir o quarto com ele. Tem-me apresentado aos outros, sou fã de muitos dos que estão aqui. Estou feliz por trabalhar com eles e estamos a entrosar-nos aos poucos», rematou.