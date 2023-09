Gabriel Veron foi convocado pelo Brasil para os jogos Pan-Americanos, competição que vai decorrer entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro.



O jogador do FC Porto está na convocatória do selecionador Ramon Menezes assim como Andrew, guarda-redes do Gil Vicente, e Arthur Chaves, defesa do Académico de Viseu.



O Escrete está inserido no grupo B e vai defrontar Estados Unidos, Colômbia e Honduras.



Os 18 convocados do Brasil:



Guarda-redes: Andrew (Gil Vicente), Mycael (Athletico Paranaense) e Matheus Donelli (Corinthians);



Defesas: João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá), Patryck (São Paulo), Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grémio) e Arthur Chaves (Ac. Viseu);



Médios: Guilherme Biro (Corinthians), Matheus Dias (Internacional), Marquinhos (Nantes), Ronald (Grémio) e Igor Jesus (Flamengo);



Avançados: Veron (FC Porto), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba);