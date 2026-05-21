Pepê terminou recentemente a quinta época ao serviço do FC Porto, marcada pela contratação de Thiago Silva no mercado de inverno, um momento que marcou a passagem do avançado brasileiro pelo clube.

Em entrevista ao globoesporte, Pepê revelou ter ficado incrédulo com a chegada do experiente central e os comentários que fazia com William Gomes, além do nervosismo por estar ao lado de uma «referência mundial».

«Vou ser sincero. Quando chegou ao clube eu até comentava com o William Gomes: "O Thiago Silva está aqui". Até ficávamos um pouco nervosos. Parecia que tínhamos chegado ao FC Porto e que ele já estava aqui há muito tempo. Um homem como ele, que conquistou tudo no futebol, com a experiência e história que tem, impõe muito respeito. Hoje já nos conseguimos soltar mais porque ele nos dá liberdade, mas é muito especial dividir o balneário com uma referência mundial», confessa.

Pepê aproveitou também para recordar Hulk como um dos maiores nomes na história do FC Porto, sobretudo pela forma como ainda falam do extremo do Fluminense. Sem esquecer o seu ídolo, Neymar, o jogador de 29 anos garante que se inspira na «alegria» do compatriota, em tudo o que faz dentro das quatro linhas.

«Quando cheguei ao Porto, todos falavam do Hulk. Até hoje continuam a falar. É um dos maiores ídolos na história do clube. Sempre ouvi dizer que se fosse para seguir o caminho de um jogador brasileiro que passou pelo FC Porto, devia ser o dele. Sempre tentei fazer isso para que um dia, quem sabe, aproximar-me do nível dele», acrescenta.

«O Neymar é o meu maior ídolo no futebol. Desde pequeno que o acompanho e inspiro-me muito na alegria que sempre teve para jogar futebol, assim como a ousadia em campo. Tive o prazer de o encontrar e foi um sonho para mim. É o craque da nossa geração. Ele apareceu durante a Copa América para cumprimentar a malta e fiquei nervoso, tal como aconteceu com o Thiago Silva», comenta.

Esta temporada, Pepê fez quatro golos e seis assistências nos 48 jogos que realizou pela equipa principal dos azuis e brancos.