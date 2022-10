Gabriel Veron estreou-se a marcar pelo FC Porto, na goleada diante do Águeda para a Taça de Portugal, e mereceu palavras de apoio de Sérgio Conceição.

Se o momento é de afirmação no FC Porto, fora de campo o craque contratado pelos dragões ao Palmeiras merece até homenagens.

Foi o caso de Nathan Vinícius, cantor e sanfoneiro nordestino, que gravou uma música dedicada a Veron, que o próprio partilhou nas suas redes sociais.

A letra homenageia o ainda curto percurso do jovem extremo de 20 anos desde que começou a sua caminhada na sua cidade natal, Assú, no Rio Grande do Norte, até brilhar no Palmeiras e chegar ao FC Porto.