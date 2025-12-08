Más notícias para o FC Porto: depois de Luuk de Jong, foi a vez de um avançado da equipa B contrair uma lesão grave.

Os dragões anunciaram que Brayan Caicedo sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado do joelho esquerdo e «será operado em momento oportuno».

A lesão do extremo colombiano, de 19 anos, foi contraída na vitória de sábado, em casa do Leixões (4-2). Caicedo marcou um golaço em Matosinhos, mas teve de sair de maca perto da hora de jogo, com muitas queixas.

Caicedo, que não joga mais em 2025/26, somou dois golos em dez jogos esta época.