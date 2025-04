Não é todos os dias que um jogador da Premier League veste uma camisola da Seleção Nacional ou do FC Porto, ainda por cima em versão retro.

Inspirado numa iniciativa do extremo dinamarquês Mikkel Damsgaard, os jogadores do plantel do Brentford apareceram para treinar com camisolas retro de diferentes equipas.

Ora, a escolha de Sepp van den Berg recaiu sobre um equipamento vintage do FC Porto e os dragões não ficaram indiferentes.

«Boa escolha, Sepp», reagiu o FC Porto à publicação, elogiando o defesa neerlandês.

Além do estilo, a iniciativa «Football Jersey Friday» visa angariar fundos para a Heart of West London, que alerta para problemas cardíacos.

Entre as escolhas da equipa inglesa, destaca-se também a do avançado congolês Yoane Wissa, que apareceu com uma camisola alternativa de Portugal.