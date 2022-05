Bruno Costa foi um dos jogadores em maior evidência nos festejos do FC Porto neste sábado. O médio bebeu algumas cervejas ao longo do percurso entre o Estádio do Dragão e a Avenida dos Aliados, captando a atenção dos adeptos pelo seu estado ao final da noite.

Ao início da tarde deste domingo, a namorada de Bruno Costa partilhou um vídeo com o despertar do jogador formado no clube portista, que ainda estava em clima de festa, acordando ao som da música que escolheu na noite anterior.

«O acordar do campeão. PS: está vivo e lembra-se de tudo o que aconteceu nos Aliados», garante Maria Moreira, que acompanhou as celebrações com o filho do casal, Lucas.

Nas redes sociais, vários adeptos do FC Porto foram partilhando imagens peculiares de Bruno Costa na festa portista, sobretudo o momento em que o médio desfilou no palco montado no centro da cidade.