Otávio e Stephen Eustáquio lesionados, Grujic a recuperar, Bernardo Folha castigado. Mesmo com a razia no meio-campo, Bruno Costa não vai ser opção para a receção ao Vizela, este domingo, a contar para a 19.ª jornada da Liga.

O médio português, que esteve na porta de saída no último mercado de inverno, vai atuar pela equipa B, este sábado, frente à B SAD. A garantia foi dada por Sérgio Conceição, que para a zona central do terreno conta apenas com Uribe e André Franco, além da dúvida Grujic.

«O Bruno Costa vai jogar contra a B SAD. Está fora. André Franco é possibilidade. Pode jogar como segundo médio, depende da dinâmica. Temos de olhar para os jogadores que jogam perto do Franco. Pode ficar no banco ou na bancada, como outros. Depende do que definir», afirmou Conceição na conferência de imprensa de antevisão, em que deixou dúvidas relativamente à utilização de Grujic: «O Grujic está melhor, mas, como é óbvio, praticamente ainda não treinou. Esteve connosco um bocadinho hoje, mas difícil de ter, pelo menos, 90 minutos. Neste momento, direi até impossível, com o risco de se lesionar outra vez.»

Sobre o futuro de Bruno Costa, cuja saída agora apenas se pode concretizar para mercados periféricos, em que as inscrições ainda não fecharam, Conceição explicou que «tudo depende de diferentes fatores».

«Há que olhar para o grupo de trabalho. Se há um jogador que tem menos minutos, mas não temos muitas soluções para a posição, é natural que fique. Noutra posição é diferente. Depende de vários fatores. Depende do jogador, da situação, do estado anímico. É isso. O Bruno Costa faz parte do plantel profissional: equipa A e B. Há jogadores que treinam na B e jogam aqui e outros que treinam aqui e jogam na B», concluiu.