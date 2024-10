O empresário Bruno Macedo avançou com duas ações de execução contra a SAD do FC Porto, em que reclama uma dívida de mais de 3,5 milhões de euros: uma através da Yes Sports e outra pela BM Consulting.

Ambas as ações deram entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto e estão relacionadas com as transferências de Éder Militão para o Real Madrid e de Felipe para o Atlético Madrid, ambas em 2019/20.

Quer isto dizer que a dívida remete à direção de Pinto da Costa, ainda que seja herdada pela atual administração de André Villas-Boas.