Agora é oficial: depois de alguma especulação, foi revelada a nova camisola principal do FC Porto para a próxima época.

Diogo Costa, Pepe, Vitinha e Fábio Vieira mostram o novo modelo da marca norte-americana New Balance, que continua a vestir os dragões.

Em relação à da época anterior, a nova camisola tem riscas azuis e brancas mais finas e gola em «V». Outra novidade tem que ver com o patrocínio: a casa de apostas Betano passa a ser o sponsor principal.

Os equipamentos alternativos serão divulgados nos próximos dias.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗳𝗶𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗣𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝗮𝗹.



Ready to conquer in 2022-23 – this is the @FCPorto home kit.