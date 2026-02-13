O FC Porto anunciou esta sexta-feira o lançamento da «Camisola do Presidente dos Presidentes», uma edição especial de tributo aos 2594 títulos conquistados durante os 42 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa.

A camisola de coleção foi divulgada numa altura em que se cumpre um ano da morte do antigo líder azul e branco.

O equipamento é uma edição exclusiva e limitada a 2594 unidades, uma por cada troféu conquistado sob a liderança de Pinto da Costa, e compõem as duas listas tradicionais da camisola azul e branca.

Nas costas surge o número 42, alusivo aos anos da presidência mais longa da história do futebol mundial, inspirado na caligrafia do próprio dirigente, retirada das suas notas manuscritas.

Cada camisola está numerada de forma aleatória e associada a um dos 2594 títulos. Através de tecnologia NFC incorporada na peça, os adeptos podem aproximar o smartphone de um chip existente na camisola e descobrir, numa experiência digital, qual o troféu que lhes foi atribuído.

Os dragões referem ainda que o valor angariado com a venda das camisolas vai reverter para a Fundação FC Porto.