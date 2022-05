Sérgio Conceição conquistou o terceiro título de campeão nacional e entrou numa lista muito restrita de treinadores portugueses. O técnico junta-se a Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira e Artur Jorge como um dos quatro portugueses que conta com três campeonatos conquistados.

São, agora, 12 os treinadores da história do campeonato que contam com três troféus, pois aos quatro portugueses juntam-se quatro húngaros, dois ingleses, um sueco e um brasileiro. É este último, Otto Glória, que detém o recorde com cinco.

Treinadores campeões nacionais de Portugal:

24 portugueses (39 títulos):

Sérgio Conceição (3); Jorge Jesus (3); Jesualdo Ferreira (3); Artur Jorge (3); Rui Vitória (2); António Oliveira (2); Cândido de Oliveira (2); José Maria Pedroto (2); José Mourinho (2); Toni (2); Vítor Pereira (2), , Ruben Amorim, Bruno Lage, André Villas-Boas, Augusto Inácio, Augusto Silva, Fernando Mendes, Fernando Santos, Fernando Vaz, Jaime Pacheco, Juca, Mário Lino, Mário Wilson, Tavares da Silva.

7 húngaros (15 títulos):

Béla Guttmann (3); Janos Biri (3); Josef Szabo (3); Lipo Herczka (3); Lajos Baroti; Lajos Czeizler; e Mihaly Siska.

7 ingleses (13 títulos):

Jimmy Hagan (3); Randolph Galloway (3); Bobby Robson (2); John Mortimore (2); Malcolm Allison; Robert Kelly; e Ted Smith.

3 brasileiros (8 títulos):

Otto Glória (5); Carlos Alberto Silva (2); e Dorival Yustrich.

2 romenos (2 títulos):

Elek Schwartz; e Laszlo Bölöni.

2 jugoslavos (2 títulos):

Milorad Pavic; e Tomislav Ivic.

1 sueco (3 títulos):

Sven-Goran Eriksson (3).

1 chileno (2 títulos):

Fernando Riera (2).

1 austríaco:

François Gutkas.

1 uruguaio:

Enrique Fernandez.

1 italiano:

Giovanni Trapattoni.

1 holandês:

Co Adriaanse.