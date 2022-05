Sérgio Conceição utilizou até agora um total de 29 jogadores no campeonato nacional, sendo que o mais utilizado foi, muito naturalmente, o guarda-redes Diogo Costa: o número 99 jogou todas as 33 jornadas, falhando apenas três minutos em Arouca, devido a uma lesão no fim do jogo.

Seguem-se na lista dos mais utilizados o central Mbemba, que falhou apenas três jornadas, e o influente Otávio, que esteve em trinta e uma jornadas, sempre como titular, embora tenha sido substituído em dezassete desses jogos (mais de metade, portanto).

Taremi e Vitinha estiveram todos em vinte e seis jornadas do campeonato e completam o lote de cinco jogadores que Sérgio Conceição utilizou em mais de dois mil minutos.

Entre os vinte e nove campeões, destaque ainda para os miúdos João Mendes, Gonçalo Borges e Danny Loader, que fazem parte da equipa B e tiveram alguns minutos nas vitórias no Jamor sobre o Belenenses, os dois primeiros, e no Dragão frente ao Boavista, o último.

Danny Loader, de 21 anos, até se estreou com um golo, ele que também foi convocado para a goleada (7-0) sobre o Portimonense. Já Gonçalo Borges, de 21 anos, foi convocado para mais três jogos, enquanto João Mendes (22 anos) esteve no banco com o Famalicão.

LISTA DE JOGADORES MAIS UTILIZADOS:

1. Diogo Costa (2967 minutos)

2. Mbemba (2696)

3. Otávio (2589)

4. Taremi (2347)

5. Vitinha (2204)

6. Evanilson (1997)

7. Matheus Uribe (1996)

8. João Mário (1989)

9. Pepe (1713)

10. Zaidu (1621)

11. Luis Díaz (1506)

12. Fábio Vieira (1300)

13. Pepê (1254)

14. Fábio Cardoso (1074)

15. Wendell (952)

16. Grujic (797)

17. Bruno Costa (673)

18. Iván Marcano (660)

19. Toni Martínez (463)

20. Francisco Conceição (439)

21. Sérgio Oliveira (392)

22. Corona (378)

23. Galeno (278)

24. Wilson Manafá (262)

25. Stephen Eustáquio (78)

26. João Mendes (8)

27. Gonçalo Borges (8)

28. Danny Loader (6)

29. Marchesín (3)