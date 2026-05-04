Quatro anos depois, o FC Porto é campeão nacional. Um título que conquistou ainda com duas jornadas para jogar, numa época oem que dominou do início ao fim.

Ora a propósito da renovação do título de campeão, sabe o que aconteceu aos jogadores que tinham estado no último ano de consagração?

Aconteceu em 2021-22, com Sérgio Conceição ao leme, numa temporada em que ficou seis pontos à frente do Sporting e 17 à frente do Benfica. Foi uma época especial para o FC Porto, aliás, que bateu o máximo de pontos de uma equipa portuguesa no campeonato.

Nesse plantel havia jogadores que deram o salto e estão hoje entre os melhores do mundo, mas também havia outros que nunca confirmaram o potencial que se lhes imaginava e hoje estão em clubes bem mais modestos.

Há atletas que já terminaram a carreira e há quatro que continuam no Dragão e revalidaram este ano o título de campeão.

Sérgio Conceição, já se sabe, era o treinador, naquele que foi o último título de campeão que conquistou. Hoje treina o Al Ittihad, da Arábia Saudita, sem grande sucesso.