O FC Porto triunfou, na tarde deste sábado, na sexta jornada do Campeonato Nacional de Juniores (sub-19). No Estádio de Pedroso, em Gaia, os jovens dragões golearam o Rio Ave por 4-1.

Aos 30 segundos, Francisco Curvelo inaugurou o marcador, com um remate em arco, da direita para a esquerda.

Na resposta, aos 38m, Diogo Cordeiro aproveitou o espaço no corredor central para encher o pé e assinar um belíssimo golo. Assim, o jovem extremo, de 16 anos, conseguiu o terceiro golo em dois jogos.

Todavia, o sorriso vilacondense rapidamente desvaneceu, uma vez que, aos 45+1m, Mamadu Queta repôs a vantagem dos anfitriões. Na sequência de um canto curto, Francisco Curvelo assistiu o defesa central guineense.

Na segunda parte, João Abreu, aos 55m, e Léo Fajardo, aos 73m, selaram o triunfo dos portistas. Importa salientar que Fajardo atingiu o sétimo golo em seis jornadas, o terceiro em três jogos.

Assim, o FC Porto é líder isolado do grupo a Norte, com 16 pontos, mais dois face ao Vitória de Guimarães, que venceu na visita a Famalicão (0-1). Na próxima ronda, os dragões visitarão o União Nogueirense (9.º), na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o Rio Ave é sexto, com sete pontos, igualado com o Feirense, ainda que este adversário conte com menos um jogo. Na sétima jornada, os vilacondenses receberão o Gil Vicente (3.º), também na tarde de sábado (15h).

Outros resultados.

Série Norte:

Oliveirense (8.ª) 4-3 União Nogueirense (9.º);

Desp. Chaves (10.º) 1-4 Gil Vicente (3.º).

Série Sul:

Torreense (2.º) 1-2 Belenenses (6.º);

Ac. Viseu (1.º) 3-1 Farense (9.º).

Na tarde deste domingo, às 15h, os juniores do Benfica (5.º) visitarão o Mafra (8.º). Por sua vez, o Sporting (7.º) visitará o Casa Pia (3.º).

Águias e leões guardam dois jogos em atraso face ao líder do grupo. Como tal, registam nove e 10 pontos de atraso, respetivamente.