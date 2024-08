Stephen Eustaquio foi este sábado chamado por Jesse Marsch para representar a seleção do Canadá nos particulares frente a México e Estados Unidos.

Assim sendo, o internacional canadiano integra as escolhas do selecionador, para os compromissos diante dos restantes anfitriões do Mundial 2026. A 7 de setembro, o Canadá defronta os Estados Unidos em Kansas (20h00 em Portugal) e a 11 de setembro, há encontro marcado com o México em Dallas (00h30).

Até ao momento, Eustaquio leva uma assistência em três jogos pelos azuis e brancos.