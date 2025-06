O caso de Cardoso Varela ainda dá que falar. Formado no FC Porto, o avançado de 16 anos é atleta do Dínamo Zagreb, da Croácia, mas despertou o interesse do Barcelona.

Na altura, quando o interesse catalão surgiu, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, enviou uma carta ao presidente do Barcelona, Joan Laporta, e à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Carta essa cujo conteúdo foi revelado, este sábado, pela revista Kicker.

O presidente dos azuis e brancos procurava esclarecer o sucedido, não escondendo o desagrado sentido pelo clube que representa. «Tudo aponta para um caso de tráfico de pessoas e exploração abusiva de um jovem atleta de origem desfavorecida – para benefício exclusivo de terceiros com interesse lucrativo», escreveu o FC Porto.

A ligação ao empresário Andy Bara, e exemplos de Dani Olmo e Mika Faye, levava a que André Villas-Boas suspeitasse que o destino final de Cardoso Varela pudesse mesmo ser o Barcelona.

«A resposta que recebemos foi positiva: asseguraram-nos que o seu clube também defende firmemente a integridade do desporto e luta contra abusos no futebol. Asseguraram-nos que nenhum jogador seria aceite em situação idêntica à de Cardoso Varela — especialmente quando intermediários questionáveis estivessem envolvidos. Confiamos nessa declaração, com base na relação próxima de décadas entre nossos clubes, que valorizamos muito», acrescentou Villas-Boas.

Para fechar, o presidente dos dragões disse estar convencido de que o Barcelona, cujo atual diretor desportivo é o ex-FC Porto Deco, está comprometido em valorizar a integridade desportiva.

«Estou convencido de que o FC Barcelona está totalmente comprometido em combater práticas obscuras no futebol e tomará todas as medidas necessárias para garantir que este caso não se junte aos tristes exemplos de degradação da integridade desportiva», concluiu.