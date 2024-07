O empresário de Cardoso Varela, Faustino Gomes, esclareceu ao Maisfutebol que não raptou o jovem futebolista do FC Porto, depois de o nosso jornal, assim como toda a imprensa desportiva, ter noticiado uma queixa dos dragões junto da FIFA devido ao desaparecimento do atleta.

O agente garante que Cardoso Varela esteve na Casa do Dragão depois de terminado o Euro de sub-17, no início de junho, e explicou o processo que levou à não renovação do contrato entre as partes.

«O Cardoso Varela depois do Europeu esteve no Casa do Dragão e ia para escola fazer os exames, não foi raptado, como dizem os jornais. Em nenhum momento o meu nome esteve oficialmente no contrato com o FC Porto. Sempre foi a família que assinou. Ficou provado perante as autoridades competentes que não houve rapto, mas sim que tudo foi feito com o consentimento da família», referiu.

Faustino Gomes revelou que o processo de renovação começou ainda com a administração de Pinto da Costa e que André Villas-Boas, o novo presidente dos azuis e brancos, tudo fez «para levar a bom porto».

«Mas infelizmente não houve acordo com a família», garantiu.

O empresário revelou a existência de uma reunião em sua casa no dia 28 com um dirigente do FC Porto e o próprio jogador, e que tentou marcar nova reunião entre a família de Cardoso Varela e André Villas-Boas um dia antes do término do contrato.

«O papel de representante de um atleta nunca estará acima da decisão familiar. Que fique claro, sigo as coordenadas da família. São eles que mandam, como dita a lei», declarou.

A terminar, Faustino Gomes deixou ainda a certeza de que continua a dar-se bem com Villas-Boas, até porque agencia mais futebolistas do FC Porto.