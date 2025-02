O extremo luso-angolano Cardoso Varela, de 16 anos, foi anunciado oficialmente como jogador dos croatas Dínamo Zagreb. O jovem deverá começar a sua experiência no novo clube pela equipa B.

«O talentoso jovem português passou oficialmente a fazer parte da nossa equipa e continua a treinar na nossa academia! Bem-vindo ao Dínamo, Cardoso! Desejamos-te muito sucesso e felicidades com a camisa azul!», escreveu o campeão croata, nas redes sociais.

Recorde-se que o jogador deixou o FC Porto e está há vários meses na Croácia, o que levou os dragões a avançarem com uma queixa na FIFA.

Cardoso Varela mudou-se para a Croácia no último verão. Alegadamente, acompanhou o pai que teria encontrado trabalho naquele país. Esteve perto de assinar pelo NK Dinamo Odranski Obrez, clube do terceiro escalão do futebol local, mas a denúncia efetuada pelo FC Porto inviabilizou a possibilidade, com a FIFA a impedir a inscrição do jovem por considerar nebulosos os contornos em torno dessa mudança.

O FC Porto, que trabalhava num contrato de formação para o avançado, comunicou o desaparecimento do jovem, então ainda com 15 anos, às autoridades judiciais e desportivas e, apesar da oficialização do acordo feita pelo Dínamo Zagreb, continuará a pugnar pelos seus direitos neste caso.

Ainda assim, a imprensa croata refere que o Dínamo terá desempenhado o seu papel neste processo «de acordo com as normas».

Formado no emblema portista, Cardoso Varela é internacional jovem português e visto como um dos maiores talentos da sua geração. Na época passada, por exemplo, disputou a UEFA Youth Leage e participou em 19 partidas da equipa sub-19 do FC Porto no campeonato nacional com apenas 15 anos.

Cardoso Varela já foi apontado a vários dos principais clubes do futebol europeu, facto que não é de todo alheio à polémica em torno da sua mudança para a Croácia, que foi entendida pelos responsáveis do FC Porto como um «trampolim» para outras paragens.