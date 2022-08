[artigo atualizado]

O FC Porto deixou esta noite uma mensagem de força a Carlos Secretário, horas depois do triunfo em casa do Vizela, em jogo da segunda jornada da Liga.

O antigo jogador dos dragões, refira-se, atravessa um momento de saúde delicado, depois de, segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol, ter sofrido uma trombose.

«Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador», escreveu o emblema azul e branco, nas redes sociais.

No final da partida em Vizela, refira-se, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, já havia referido um assunto. Os dois partilharam balneário precisamente no clube portista.