O jogo entre o FC Porto e o Palmeiras, do campeonato nacional de Sub-17, ficou marcado pelo cartão branco exibido pelo árbitro à equipa médica dos dragões.

A equipa médica portista assistiu os atletas da equipa da casa durante todo o encontro, gesto eticamente correto que mereceu o cartão branco.



Refira-se que a partida, que decorreu no campo Gabriel Nunes Machado, acabou com a vitória do FC Porto por 6-0: Mora marcou um póquer enquanto Candé e Tiago Sousa anotaram os restantes golos.