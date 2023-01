O FC Porto empatou no Estádio Nacional com o Casa Pia, não conseguindo fazer um golo a um adversário que jogou toda a segunda parte reduzido a dez jogadores, e no final teve de ouvir a insatisfação dos adeptos que estavam nas bancadas.

Numa altura em que os jogadores foram agradecer o apoio, os adeptos do FC Porto respondeu com vaias e assobios. «Palhaços, joguem à bola», ouviu-se no Jamor, numa altura em que a equipa de Sérgio Conceição caiu para o terceiro lugar.