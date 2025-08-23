João Pereira lembrou, em conferência de imprensa, o elevado investimento que o FC Porto já fez neste defeso, que não é comparável ao do Casa Pia. O treinador do emblema de Pina Manique dá todo o favoritismo aos azuis e brancos, mas não esconde a ambição de conseguir um bom resultado.

Favoritismo do lado do FC Porto

«O favoritismo está naturalmente do lado deles. Mas se formos organizados, corajosos, ambiciosos e acreditarmos no nosso trabalho, teremos boas hipóteses de pontuar. Falo no plural, porque queremos adotar uma mentalidade positiva. O objetivo é sempre procurar mais, nunca menos. É essa a atitude diária da nossa equipa: desafiar um adversário que investiu 100 milhões de euros.»

Melhorias a fazer em relação ao jogo frente ao Sporting

«Será um jogo de enorme exigência, diante de uma equipa que não é do nosso campeonato. Ainda assim, queremos enfrentar o desafio de frente, como tentámos contra o Sporting, embora sem sucesso. Agora temos uma nova oportunidade para nos superarmos e demonstrar a coragem que nos faltou nesse encontro. Precisamos de jogar com audácia, porque acredito que, através da organização, conseguimos reduzir as diferenças.»

Evolução da estrutura do Casa Pia

«A exigência dentro do clube tem crescido, com critérios cada vez mais rigorosos. Mantemos a base da época passada, assim como a continuidade da direção e da equipa técnica, que são fundamentais para o sucesso. Quem chegar, será para acrescentar. Quem sair, que seja por valorização, pois esse é o nosso objetivo.»