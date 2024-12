O FC Porto recebe o Casa Pia nesta segunda-feira, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa. Não é um encontro qualquer - este pode ser o encontro que os portistas necessitam para inverter um ciclo negativo de resultados (ou então, mais uma agravante).

Os comandados por Vítor Bruno chegam a este jogo com quatro jogos sem ganhar (três derrotas, um empate). Já o Casa Pia perdeu apenas uma vez em 10 jogos, num registo assinalável.

Vítor Bruno não pode contar com Alan Varela por acumulação de amarelos, o que pode obrigar a recuar Nico para jogar ao lado de Eustáquio, com Fábio Vieira como médio mais ofensivo.

O Casa Pia não tem nenhum dos titulares habituais ausentes e pode atacar o encontro praticamente na máxima força, no Estádio do Dragão. Um jogo que pode acompanhar AO MINUTO a partir das 20h45, no Maisfutebol.

VEJA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA ACIMA