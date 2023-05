Um autogolo de Evanilson, aos 45+5 minutos, deu vantagem (1-0) ao Casa Pia em casa do FC Porto, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Um golo que gelou o ambiente no Estádio do Dragão, já que com este resultado, o Benfica vê confirmado o título de campeão nacional.

SIGA AQUI AO MINUTO O FC PORTO-CASA PIA.

Ora veja: