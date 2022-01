O lateral brasileiro Wendell foi castigado com três jogos devido à expulsão no jogo do FC Porto com o At. Madrid, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A punição, que se ficou a conhecer nesta sexta-feira, tira o jogador dos dois jogos da Liga Europa frente ao Lazio, mas também de um terceiro jogo que pode ser ainda nesta época ou apenas na próxima, caso os dragões não se apurem para a fase seguinte da prova.

Outro castigo que saiu do jogo do FC Porto com os colchoneros foi o de Marchesín, guarda-redes que foi suplente nessa partida, mas que viu o cartão vermelho direto no banco devido a protestos.

O FC Porto foi ainda punido em 44 mil euros de multas. Os dragões pagam 28.500 euros por conduta imprópria da equipa, 5.000 invasão do relvado, valor igual pela indisciplina dos adeptos e mais 5.500 pelo arremesso de objetos.

Também Telmo Sousa, treinador adjunto de Sérgio Conceição foi punido com um jogo de suspensão.