A SAD do FC Porto foi multada em 2.040 euros pelo atraso da equipa de Martín Anselmi no regresso dos balneários para a segunda parte, que começou com um atraso de 3 minutos.

«Aos delegados da Liga foi apresentada a justificação de que o atraso se deveu à necessidade de prestar assistência médica ao jogador número 86, Rodrigo Mora», registaram o árbitro e o delegado nos respetivos relatórios. Apesar da justificação, o FC Porto não se livrou de uma multa.

Recorde-se que Rodrigo Mora foi atingido num tornozelo já na reta final da primeira parte do FC Porto-Famalicão, num lance que custou um cartão amarelo a Óscar Aranda.

O jogador de 17 anos foi a figura do jogo, bisando numa partida que os azuis e brancos venceram por 2-1.