O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decretou o arquivamento do processo disciplinar instaurado ao FC Porto após participação de Fábio Veríssimo.

Recorde-se que o árbitro da AF Leiria tinha submetido uma queixa por denúncia caluniosa num caso que remontava aos dias seguintes ao jogo com o Sp. Braga no Dragão, marcado pelos vídeos colocados a rolar em loop numa televisão do baneário do juiz da partida. Na sequência da denúncia de Veríssimo sobre o que se tinha passado ao intervalo e no final da partida realizada a 2 de novembro, o FC Porto acusou-o de ter intimidado e ameaçados dirigentes do clube no jogo fora de casa em Arouca, ainda em setembro.

Foi isso mesmo que motivou a participação de Fábio Veríssimo, num processo enviado à Comissão de Instrutores da Liga no final de fevereiro e que é agora arquivado.