A SAD do FC Porto foi multada num total de 28 328 euros por incidências no jogo ante o Alverca, do passado sábado, ganho pelos dragões por 1-0 e que confirmou o título de campeão nacional aos azuis e brancos.

A maior fatia da multa, 9560 euros, foi por «comportamento incorreto do público», associado à deflagração de pirotecnia.

Outra grande parte da multa foi pela «utilização de aparelhagem sonora». «O agente desportivo da Sociedade Desportiva visitada, FC Porto, Henrique Mano, com a licença 20172, exercendo as funções de speaker para as quais se encontra habilitado, recorreu ao sistema sonoro do Estádio entoando o seguinte: 94 minutos: "E salta Porto, e salta Porto, alé"; 95 minutos: "Oh mágico Porto"; 96 minutos: "Porto, Porto"», é detalhado, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), esta quinta-feira. «Mais se informa que os incentivos promovidos pelo speaker não ocorreram durante o anúncio do número de espetadores, nem coincidiram com qualquer momento de substituição de jogadores», é ainda detalhado.

Outros 6375 euros foram por «inobservância de outros deveres», nomeadamente pela «entrada e permanência de objetos não autorizados», no caso «engenhos pirotécnicos».

A completar as multas houve 1938 euros por «atraso no início do jogo» de «três minutos» da equipa do FC Porto, «sem apresentar justificação». Os restantes 1530 euros foram também por «comportamento incorreto do público», no caso pelos insultos abaixo descritos:

- 12 minutos: "Filho da p***" - aquando do pontapé de baliza do guarda-redes do Alverca

- 25 minutos: "Filho da p***" - aquando do pontapé de baliza do guarda-redes do Alverca

- 30 minutos: "Filho da p***" - aquando do pontapé de baliza do guarda-redes do Alverca

- 91 minutos: "Varandas escuta, és um filho da p***"

- 92 minutos: "Varandas, cabrão, o Porto é campeão"